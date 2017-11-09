Заместитель главы Таштагольского района нарушил режим особой охраны территории Шорского национального парка

По информации пресс-службы Шорского национального парка, 2 ноября в ходе оперативного рейда госинспекторы отдела охраны в области окружающей среды «Шорского национального парка» обнаружили в районе п.Кичи и Чилису-Анзас автомобиль на обочине дороги.

Государственные инспекторы провели ряд розыскных мероприятий, разделившись на две группы. Часть группы двинулась по свежему следу нарушителя, а другая осталась в засаде около автомобиля. При проведении розыскных действий были обнаружены вещи нарушителя: чехол от оружия, рюкзак и пакет.

Примерно через три часа к автомобилю из леса вышел нарушитель — заместитель главы Таштагольского района по национальным вопросам и экологии Сергей Адыяков, в руках у которого было охотничье оружие.

Сотрудники опергруппы составили протокол об административном правонарушении за нарушение режима пребывания на особо охраняемой природной территории Шорский национальный парк. При составлении протокола за нарушения правил охоты Адыяков резко тронулся с места, чуть не сбил с ног государственного инспектора по охране окружающей среды и уехал в направлении города Таштагола.

По данному факту ФГБУ «Шорский национальный парк» готовит материал для передачи в правоохранительные органы.