Алексей Навальный поблагодарил жителей Кузбасса

Алексей Навальный распространил обращение к жителям Кузбасса, в котором поблагодарил пришедших на митинг 5 ноября.

«Привет, это Навальный.

Ребята, огромное спасибо всем, кто пришел на мой митинг в Кемерово 5 ноября.

Это было потрясающее мероприятие для нас и, уверен, очень огорчительное для власти. Они своими глазами увидели, насколько у нас больше реальных сторонников, в то время как их удел — платные митинги и принудительный сбор бюджетников.

А лично для меня встреча в Кемерово стала очень воодушевляющим мероприятием. Стоял на сцене и понимал, как нужна наша кампания стране и как люди хотят перемен к лучшему. И только мы с вами можем быть ядром движения к таким переменам.

Спасибо всем волонтерам, кто готовил встречу. Всем, кто распространял агитацию о ней. Спасибо всем жителям Кемерово и Кемеровской области, кто поставил свою подпись за мое выдвижение и стал частью нашей кампании.

У нас есть важная задача — сделать так, чтобы как можно больше жителей области узнали о прошедшей встрече. Пусть они сравнят то, как мы ведем кампанию, с тем, что делают другие кандидаты. Это поможет избирателям сделать выбор в пользу настоящего кандидата.

Вот короткий видеоролик о встрече в Кемерово. Помогите, пожалуйста, максимально широко распространить его в своем регионе.

Спасибо и до следующей встречи!

Ваш, Алексей».

Напомним, встреча с Алексеем Навальным прошла в Кировском районе Кемерова 5 ноября, несмотря на препятствия, чинимые властями Кузбасса. По разным оценкам на встречу пришли от 500 до 1000 человек.