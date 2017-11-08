Педагоги КемГИК прошли обучение по международной программе в Италии

Педагоги КемГИК — декан факультета социально-культурных технологий д.п.н., профессор Анна Юдина и зав. кафедрой иностранных языков канд. культурологии, доцент Марина Межова, прошли обучение в международном центре исследований Palazzo Coppiniво во Флоренции (Италия).

Курс обучения Института Life Beyond Tourism, включал в себя лекции, семинары, научные дискуссии и исследовательскую работу в различных областях культуры и всемирного культурного наследия.

В программе интенсивного курса приняли участие ученые из России, Беларуси, Азербайджана, Италии. По результатам обучения ученые КемГИК представили вниманию комиссии проект реализации в КемГИК учебных курсов для внедрения идей Фонда Ромуальдо Дель Бьянко по развитию туризма и сохранению всемирного историко-культурного наследия. Проекты программ получили одобрение комиссии и президента фонда и были рекомендованы для включения их в учебные планы КемГИК и реализации на базе вуза.

По завершении обучения представителям КемГИК были вручены сертификаты международного образца с правом преподавания программ, основанных на деятельности Фонда Ромуальдо Дель Бьянко, Института LifeBeyondTourism.