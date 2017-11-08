С 1 ноября в Кузбассе стартовал проект «TheatreHD», благодаря которому жители Кемерова смогут увидеть лучшие мировые постановки, не покидая родного города.

Показы лучших британских театральных постановок последних лет, в которых принимают участие мировые звезды сцены и экрана, пройдут в кинотеатре «Планета кино» в торгово-развлекательном комплексе «Променад-2».

В афише проекта «TheatreHD» — спектакли с Бенедиктом Камбербэтчем, Джудом Лоу, Стивеном Фраем, премьеры и хиты Большого театра России, Метрополитен Опера.

В афише — комедии Шекспира «Двенадцатая ночь», «Буря» и «Сон в летнюю ночь» в постановке знаменитого лондонского театра «Глобус», драмы «Йерма», «Одержимость» и «Кто боится Вирджинии Вулф» с Билли Пайпер, Джудом Лоу, Имелдой Стонтон в главных ролях, черная комедия «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» с Дэниэлом Рэдклифом и многие другие. Все спектакли идут на языке оригинала, с русскими субтитрами.

Кроме того, в рамках проекта будут показаны сезоны балета Большого театра и оперы нью-йоркской Метрополитен Опера. Так, в ноябре-декабре будут показаны оперы «Норма» Беллини и «Волшебная флейта» Моцарта, а также балеты «Корсар» и «Щелкунчик».

В афише «TheatreHD» — фильмы-выставки цикла «АртЛекторий в кино», рассчитанного на самую широкую аудиторию, который представляет лучшие документальные фильмы о художниках и направлениях в искусстве; крупнейшие выставки последнего десятилетия.

Сезон открылся 1 ноября фильмом-выставкой «Леонардо HD», а 7 ноября была показана комедия Шекспира «Двенадцатая ночь» театра «Глобус», с Марком Райлэнсом и Стивеном Фраем в главных ролях.