В Кузбассе восстановлено электроснабжение шахты после аварии на Южно-Кузбасской ГРЭС

По сообщению пресс-службы Минэнерго РФ, в ночь на 8 ноября, Южно-Кузбасская ГРЭС из-за аварии прекратила производство электроэнергии.

Авария произошла когда действием защит отключилась вторая секция 110кВ. При этом "схемно" отключились турбогенераторы ТГ-1, ТГ-3 и ТГ-5. Станция снизила рабочую мощность на 219 МВт. Позднее из-за снижения параметров перегретого пара был отключен турбогенератор ТГ-8 и станция снизила нагрузку до нуля "без потери собственных нужд".

Без электроснабжения остались часть предприятий местной промышленности и шахта "Алардинская", отмечается а сообщении. Мощность отключенных потребителей — 21 МВт. В результате аварии в течении 50 минут не подавалось напряжение на подстанцию, питающую потребителей города Калтана.

В течение получаса всех потребителей запитали по резерву от ЮК ГРЭС. Жители Осинников и Калтана получают услуги электро-, тепло- и водоснабжения. Авария на ГРЭС не отразилась на работе городских предприятий.

В настоящее время технологическое нарушение ликвидировано. Его причины выясняются. Электроснабжение шахты Алардинской возобновлено. Шахта работает в штатном режиме.

В Кузбассе контроль над ситуацией на ЮК ГРЭС взял областной штаб обеспечению безопасности электроснабжения потребителей, возглавляемый заместителем губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов.