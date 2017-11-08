Погода
на 8 ноября
-2°C
Курс валют
на 7 ноября
$ 58.98
68.24
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости областиРоссия может увеличить бюджетный резерв на выплату компенсаций по решениям ЕСПЧ
Новости

Россия может увеличить бюджетный резерв на выплату компенсаций по решениям ЕСПЧ

Россия может увеличить бюджетный резерв на выплату компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) до 1 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на предложение правительства.

Соответствующая поправка в бюджет уже одобрена нижней палатой парламента и находится на рассмотрении в Совете Федерации. По информации издания, такое решение связано с тем, что ЕСПЧ в ускоренном порядке рассматривает «скопившиеся за многие годы» дела. Причем в некоторых случаях решения выносят по ряду жалоб, объединенных в одно производство.

В прошлом году выплаты России по решениям ЕСПЧ составили около 500 млн рублей. При этом Москва исполнила вчетверо больше решений суда, чем годом ранее, а число проигранных дел за тот же период возросло со 120 до 283.

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости