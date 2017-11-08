Россия может увеличить бюджетный резерв на выплату компенсаций по решениям ЕСПЧ

Россия может увеличить бюджетный резерв на выплату компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) до 1 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на предложение правительства.

Соответствующая поправка в бюджет уже одобрена нижней палатой парламента и находится на рассмотрении в Совете Федерации. По информации издания, такое решение связано с тем, что ЕСПЧ в ускоренном порядке рассматривает «скопившиеся за многие годы» дела. Причем в некоторых случаях решения выносят по ряду жалоб, объединенных в одно производство.

В прошлом году выплаты России по решениям ЕСПЧ составили около 500 млн рублей. При этом Москва исполнила вчетверо больше решений суда, чем годом ранее, а число проигранных дел за тот же период возросло со 120 до 283.