В Кемерове открылась персональная выставка Константина Дверина

4 ноября в Кемеровском областном музее изобразительных искусств в рамках программы «Ночь искусств-2017» состоялось открытие персональной выставки «Взгляд» известного новокузнецкого художника Константина Дверина.

Константин Дверин, который неоднократно выставлялся в других городах Кузбасса, в Москве и за рубежом, впервые представляет свои работы в залах Кемеровского областного музея изобразительных искусств.

Константин Дверин известен далеко за пределами Кузбасса. Его персональные выставки проходили в Театре «Содружество актёров Таганки», Московском доме национальностей, Государственной Думе, Центральном Доме художника в Москве, на кинофестивале в Берлине.

Родился Константин Генрихович в 1961 году Новокузнецке. Учился в школе № 96 в Кузнецком районе. Посещал изостудию Дворца пионеров Кузнецкого района.

По окончании школы увлекся музыкой, играл на барабанах, гитаре, вращался в музыкальной среде города (ансамбли «Кузнецкие ребята», «Сувенир»).

Сменил несколько профессий. Искусством начал заниматься в начале 1990-х гг. В основе творчества – интерес к традициям реалистической школы живописи.

Работы находятся в коллекциях Русского центра США (г. Вашингтон), Московского союза художников, музея В. С. Высоцкого, в частных коллекциях Н. Михалкова, И. Кобзона, Р. Абрамовича, А. Розенбаума, П. Ришара и др.

Награды: Лауреат премии Кузбасса (2006), почетный знак «Золотой знак «Новокузнецк» (2015).

Осенью 2015 года Константин Дверин был принят в Союз художников России.