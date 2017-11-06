В Кузбассе прошла встреча с Алексеем Навальным

5 ноября в Кировском районе Кемерова прошла встреча с оппозиционером Алексеем Навальным. По разным данным на встречу пришло от 500 до 1000 человек.

Первоначально согласованное в сквере Искусств в центре города мероприятие было перенесено в новый гайд-парк в Кировском районе на перекрёстке Александрова и Леонова.

Встреча, несмотря на достаточно холодную погоду, длилась около двух часов. Алексей Навальный рассказал о своей предвыборной программе и ответил на вопросы собравшихся. Жители Кузбасса, пришедшие на встречу, могли поучаствовать в коллективном обсуждении региональных проблем и узнать о том, как Навальный собирается их решить.

По словам координатора регионального штаба Ксении Пахомовой, встреча с Навальным прошла организованно, полиция выставила ограждения и охраняла порядок.