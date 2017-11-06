Погода
на 7 ноября
-1°C
Курс валют
на 6 ноября
$ 58.99
68.38
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости КемероваВ Кузбассе прошла встреча с Алексеем Навальным
Новости

В Кузбассе прошла встреча с Алексеем Навальным

5 ноября в Кировском районе Кемерова прошла встреча с оппозиционером Алексеем Навальным. По разным данным на встречу пришло от 500 до 1000 человек.

Первоначально согласованное в сквере Искусств в центре города мероприятие было перенесено в новый гайд-парк в Кировском районе на перекрёстке Александрова и Леонова.

Встреча, несмотря на достаточно холодную погоду, длилась около двух часов. Алексей Навальный рассказал о своей предвыборной программе и ответил на вопросы собравшихся. Жители Кузбасса, пришедшие на встречу, могли поучаствовать в коллективном обсуждении региональных проблем и узнать о том, как Навальный собирается их решить.

По словам координатора регионального штаба Ксении Пахомовой, встреча с Навальным прошла организованно, полиция выставила ограждения и охраняла порядок.

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости