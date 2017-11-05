В Кузбассе прошла «Ночь искусств»

С 4 на 5 ноября под девизом «Искусство объединяет!» в Кузбассе прошла традиционная «Ночь искусств».

Макция «Ночь искусств», объединяющая в едином пространстве все культурно-просветительские учреждения, ежегодно проходит в начале ноября в России в 2013 года. Основная цель акции – расширить часы работы учреждений и предоставить всем желающим дополнительные возможности их посещения. В эту ночь, как правило, меняется обычный формат работы: гостям предлагаются творческие встречи, программы, акции, игры.

Программа Ночи искусств-2017 в Кемеровском областном музее изобразительных искусств стала результатом партнерства музея и Кемеровского областного центра народного творчества и досуга. На площадках музея сотрудники центра и музея подготовили новые экспозиции. Так вечер начался открытием персональной выставки известного новокузнецкого живописца Константина Дверина «Взгляд».

Кроме того, в рамках акции подготовлена выставка «Истории строки», объедившая несколько ярких экспозиций. Экспозиция «Достояние республики» представляет камерные произведения известных художников начала XX века, таких как А. Лентулов, А. Лабас, А. Самохвалов, С. Герасимов, чье творчество оказало влияние на дальнейшее развитие изобразительного искусства страны. В экспозиции «Истории строки» красной нитью проглядывает тема революции и гражданской войныв полотнах, созданных видными советскими мастерами Г. Коржевым, С. Бродским, С. Дудником, П. Оссовским. Экспозиция «Деревенские воспоминания» – это сельские мотивы, представленные художниками красочно и декоративно.

Выставочный проект «Связь времен, или Назад в будущее» представляет творчество молодых художников Сибири, работающих в традициях русского реалистического искусства.

О жизни и развитии уникального промысла рассказывает экспозиция выставки камнерезного искусства Тувы «Оживший камень».

В музее была представлена музыкальная программа, различные мастер-классы квесты, сформирована особая фотозона, все гости получили на память мандат участника акции.

В Государственной филармонии Кузбасса прошла акция «Культурная провокация». В Центральном фойе открылись фотовыставки «Кемерово вчера-сегодня-завтра», выставки – инсталляции «Назад в СССР», «Вот это вещь». Каждый мог сфотографироваться на «Доску почёта».

На втором этаже разместились выставки «Кемерово вчера» и «Кемерово сегодня», представленные музеем «Красная Горка». Выставка «Кемерово завтра» была представлена компьютерной графикой и фотоработами студентов Кемеровского государственного института культуры.

Кроме того, в рамках акции прошла мини-лекция известного журналиста, краеведа Владимира Сухацкого «Щеглово: 100 лет назад», художественно-литературный проект «Лучший», где 12 чтецов прочли отрывки из произведений Евгения Гришковца.

В Новокузнецком областном колледже искусств «Ночь искусств» прошла под названием: «С друзьями об искусстве». Студенты отделений Живописи и Дизайна подготовили для гостей мастер-класс по живописи и лекторий на тему «Ночь в изобразительном искусстве», где присутствующие узнал о выдающихся произведениях живописи и скульптуры, посвященных таинственной и мистической теме ночи.