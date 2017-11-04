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В Кузбассе расширили перечень видов экономической деятельности для льготного налогообложения

25 октября Совет народных депутатов Кемеровской области внес изменения в Закон «О налоговых ставках при применении упрощенной системы налогообложения», сообщает пресс-служба СНДКО.

Суть изменений — в присвоении каждому виду экономической деятельности соответствующего кода новой редакции Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД), действующей с 1 января 2017 года. 

Кроме того, законом добавлены три вида экономической деятельности, по которым могут применяться пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения: услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования, услуги по ремонту электрического оборудования, услуги по монтажу промышленного оборудования.

Ставки по налогам по этим видам деятельности составят: в размере 5% (если объект налогообложения «доходы минус расходы», было 15%); в размере 3% (если объект налогообложения «доходы», было 6%).

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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