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В России написали этнографический диктант

Сегодня в 85 регионах России, а так же в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии прошел международный «Большой этнографический диктант».

По мнению организаторов, эта акция позволяет оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России, а также привлечь внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.

Стать участником Диктанта смогли все желающие в  возрасте от  15 лет. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания очно, на сайте Большого этнографического диктанта  www.miretno.ru было организовано онлайн-тестирование. 

В Кузбассе для проведения диктанта были определены шесть площадок. Задания диктанта состояли из 30 вопросов: 20 — федеральных и 10 — региональных, для ответов на которые было отведено 45 минут.

Результаты диктанта, правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте www.miretno.ru  12 декабря 2017 года.

Рубрики: Образование
Автор: Лариса Сергеева
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