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Тарифы ЖКХ в Кузбассе разрешено повысить на 5,9%

Правительство России утвердило максимально допустимый рост тарифов ЖКХ в субъектах федерации на 2018 год. Почти во всех остальных регионах Сибири санкционированный рост тарифов ЖКХ станет выше среднего по России, который составляет 4%.

В республиках Алтай и Бурятия разрешено повышение тарифа на 3,5%, в Красноярском крае — на 3,9%, в Алтайском крае — на 4,5%, в Хакасии, Туве, Иркутской и Омской областях — на 5%, в Томской — на 5,2%,

В Кузбассе разрешена одна из самых больших индексаций в России — на 5,9%. Больше только в Якутии и Санкт-Петербурге, где санкционирован рост тарифов на 6%, Наименьший в России рост платы за коммунальные услуги разрешен в Новосибирской области — на 3%.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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