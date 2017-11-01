Полиция Кузбасса задержала волонтера штаба Навального

Сегодня на въезде в Кемерово сотрудники ГИБДД остановили машину волонтёра штаба Навального в Новокузнецке Дениса Шакина, сообщают сотрудники штаба в социальной сети Фейсбук.

Шакин вёз в кемеровский штаб большую партию пригласительных листовок на встречу с Алексеем Навальным, которая пройдет 5 ноября в Кемерово в сквере Искусств.

Сначала на Дениса оформили протокол задержания, затем приехала полиция, и его попытались пригласить в отдел для проверки листовок. Повод для проверки объяснен не был.

После отказа волонтера ехать в отдел полиции ему — без всякого повода, просто на всякий случай. Денис ехать отказался, и ему объяснил, что полиция беспокоится, что он «собирается распространять неверную информацию о Навальном».

Затем причиной задержания была названа «незаконная предпринимательская деятельность»: якобы Шакин вез листовки на продажу (!).

Сейчас полицейские заявляют, что пригласительные – это экстремистские материалы, которые обязательно нужно проверить.

В настоящее время на месте находятся координатор кемеровского штаба Навального Ксения Пахомова, координатор движения «Открытая Россия» Дмитрий Чуликов, адвокат и начальник полиции общественной безопасности города Кемерова Денис Оськин.

По информации штаба, полицейские применяли силу: толкали, пихали и пытались отобрать телефон Сейчас Ксения и Денис закрылись в машине, а полиция грозится вызвать эвакуатор.