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В Кемерове пройдет встреча с Алексеем Навальным

5 ноября в 18:00 в сквере Искусств (напротив Рукавишникова, 15). пройдет встреча жителей города с Алексеем Навальным, который намерен обсудить проблемы Кузбасса и рассказать о своей программе.

Организаторы обещают, что Алексей Навальный ответит на все вопросы присутствующих.

Ранее сообщалось, что Кемеровский штаб Алексея Навального 23 октября подал в администрацию города Кемерова уведомления на проведение мероприятия на 3, 4 и 5 ноября на основные площадки города: Площадь Советов, Парк Победы им. Жукова, Сквер Искусств, сцена на Бульваре строителей, Парк им. Веры Волошиной.

Рубрики: Политика
Автор: Лариса Сергеева
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