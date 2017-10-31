Погода
на 1 ноября
-1°C
Курс валют
на 31 октября
$ 58.27
67.83
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости Полысаева"ВостокУголь" проанализирует сделку по покупке долгов УК "Заречная"
Новости

"ВостокУголь" проанализирует сделку по покупке долгов УК "Заречная"

Ряд информагентств сообщил, что "Торгово-промышленный союз", структура УК "ВостокУголь", выкупила долг угольной компании "Заречная" у её кредиторов, основным из которых является Газпромбанк.

УК "ВостокУголь" заявляет, что "Торгово-промышленный союз" (ТПС) не входит в группу компаний УК "ВостокУголь", но выполняет для "ВостокУгля" ряд функций по управлению её производственными активами. "ВостокУголь" проанализирует сделку по покупке ТПС долгов УК "Заречная" на предмет возможного наличия конфликта интересов. В случае обнаружения такового сотрудничество с ТПС может быть прекращено.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости