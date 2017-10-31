Временный управляющей угольной компании «Заречная» получил полный доступ к документам и имуществу

Гендиректор угольной компании «Заречная» Александр Елькин предоставил полный доступа к документам, оборудованию и прочему имуществу группы компании временному управляющему Александре Рутштейн, сообщает «КоммерсантЪ».

В угольную компанию «Заречная» входят ОАО «Шахта Заречная», ОАО «Шахта Алексиевская» и ООО «Шахта Сибирская». Процедура наблюдения в УК «Заречная» и ее активах была введена зимой 2017 года, рассмотрение итогов этой процедуры назначено на 7 и 13 ноября.

Ранее временный управляющий Александра Рутштейн направила в суд ходатайства об обеспечительных мерах в отношении УК «Заречная», шахт «Заречная» и «Алексиевская». Она попросила суд ввести запрет на совершение сделок указанными лицами без ее письменного согласия и наложить арест на имущество. Ходатайства в отношении шахт суд отклонил, в отношении УК «Заречная» удовлетворил частично, запретив совершать сделки без письменного разрешения временного управляющего, кроме погашения текущих требований кредиторов, и наложив арест на имущество, за исключением денежных средств.

Напомним, что в июне 2017 года контроль над компанией получило казахстанское ТОО «Уголь Казахстана». 27 октября губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на совещании по ситуации на предприятиях компании, в которую входят шахты "Заречная", "Алексиевская", шахтоучасток "Октябрьский" и другие активы. заявил, что появилась информация о том, что новые собственники планируют вывезти оборудование.

По информации представителей администрации Кузбасса, новые собственники на контакт не идут, постоянно нарушают принятые на себя финансовые обязательства, в том числе по выплате заработной платы и обеспечению безопасных условий ведения горных работ, что ведет к усилению социальной напряженности в коллективах. По словам Тулеева, собственники ведут себя безответственно: в частности, на шахтах постоянные задержки зарплаты. "Заречная" — основной должник по выплате в регионе, Кузбасс занимает третье место по этому показателю в РФ.

Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности (Росуглепроф) Иван Мохначук подтвердил ТАСС, что ситуация в угольной компании "Заречная" остается сложной, она рассматривалась неоднократно и в правительстве РФ, а также на совещаниях в Минэнерго РФ с приглашением собственников, администрации, профсоюза, Ростехнадзора, Ростудра.

По словам председателя Росуглепрофа, из-за невыплаты зарплаты 314 человек написали заявления и прекратили работать из-за долгов по заработной плате. По данным Мохначука, собственники пытались найти кредитные средства в Москве, но так как ранее у них уже были проблемы с Газпромбанком, другие кредитные организации не стали сотрудничать с ними.

Между тем, по информации «КоммерсантЪ», компанию «Заречная» может получить управляющая компания «Востокуголь»

Новосибирское ООО «Торгово-промышленный союз» (ТПС), связанное с «Разрезом Кийзасский» управляющей компании «Востокуголь» (принадлежит на паритетной основе Дмитрию Босову и Александру Исаеву), выкупило у Газпромбанка (ГПБ) долги угольной компании «Заречная», сообщил заместитель главы Кемеровской области Евгений Хлебунов.

С 2015 года к управлению группой и ее покупке приглашались «СДС-Уголь», «Кузбассразрезуголь» и бизнесмен Александр Щукин, но сделок не было из-за финансовых и производственных проблем компании. В июне мажоритарным акционером стало ТОО «Уголь Казахстана» (купив 64% в головном ООО «Интерконсалтинг» через два физлица).

В июне гендиректор «Угля Казахстана» Чингиз Ибрагимов заявлял, что инвестиции в «Заречную» к июлю 2018 года достигнут 5 млрд руб. Однако господин Хлебунов заявид, что «обещанные средства так и не поступили».

Руководство «Заречной» опровергает утверждения местных властей. Гендиректор компании Александр Елькин заверил “Ъ”, что еще в июне «Уголь Казахстана» заключил меморандум с ГПБ и «Ростехом», взяв обязательства по «финансированию деятельности “Заречной”» в критической ситуации», подготовил при поддержке Халык-банка программу оздоровления. С тех пор объем финансирования «сверх доходов от продажи угля» превысил 1 млрд руб., подчеркнул господин Елькин. В какой форме получены средства и на что они пошли, он не уточнил. Зато сообщил, что власти Кузбасса действуют на стороне потенциальных новых владельцев.

По словам Евгения Хлебунова, новый контролирующий собственник кредиторской задолженности «Заречной»» планирует получить контроль и над активами компании — возможно, через конкурсное производство. Структуры акционеров «Востокугля» как основные кредиторы «Заречной» получат право определять ход конкурсного производства или замещения активов.

«Уголь Казахстана» может попытаться оспорить продажу долга ГПБ в суде, но детали договоренностей неизвестны.