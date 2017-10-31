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«Юрмаш» намерен рассчитаться с поставщиками топлива

«Юргинский машиностроительный завод» планирует полностью рассчитаться с поставщиками топлива и погасить накопленную задолженность за природный газ в размере 150 млн руб., сообщает «КоммерсантЪ-Сибирь” со ссылкой на гендиректора завода Анатолия Лазарева.

По словам гендиректора «Юрмаша», в этом году станция готовилась к зиме не в аварийном режиме, ремонтные работы практически выполнены. Сейчас запасы угля на ТЭЦ уже составляют 10 тыс. тонн, в ближайшее время на предприятие поступят 9 тыс. тонн. Поэтому нормативные на 1 ноября запасы в 17,5 тыс. тонн будут созданы, пообещал господин Лазарев. Он добавил, что ТЭЦ впервые за многие годы увеличила выработку электроэнергии до 21 МВт (в прошлому году — 10 МВт).

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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