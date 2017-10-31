В Новокузнецке выставлен на продажу торгово-офисный центр «Адмирал»

Торгово-офисный центр «Адмирал» в Новокузнецке выставлен на открытый аукцион по продаже, который пройдет 7 декабря, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на конкурсного управляющего новокузнецкого ООО «Автосити» Александра Бойко.

Здание площадью 3,08 тыс кв м находится в залоге у ОАО «АКБ «Новокузнецкий муниципальный банк». Начальная цена установлена в 164 млн руб. Отдельным лотом на аукцион выставлен земельный участок за 400 тыс. руб. площадью 3,03 тыс. кв. м, на котором расположен офисный центр «Адмирал».

По информации издания, ООО «Автосити» признано банкротом в декабря 2016 года по заявлению Дмитрия Салтыкова из Кемерова (43,58 млн руб.) и Сергея Зиновьева из Новокузнецка (600 тыс. руб.).