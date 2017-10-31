В День народного единства в Кемерове пройдет концерт «Мы живем семьей единой!»

4 ноября, в День народного единства, в Кемерове на Площади искусств Кемеровской государственной областной филармония им.Б.Т.Штоколова пройдет праздничный концерт областного фестиваля национальных культур «Мы живем семьей единой!», участниками которого станут лучшие творческие и национальные коллективы.

В концертной программе прозвучат песни о России, а так же народные песни и музыкальные композиции народов, проживающих в Кузбассе.

Всего в праздничном мероприятии примут участие более 3,5 тысяч человек.

Фестиваль национальных культур в День народного единства даст старт всероссийской акции «Ночь искусств», которая пройдет в Кузбассе в ночь с 4 на 5 ноября. В акции примут участие свыше 350 учреждений культуры и искусства Кемеровской области. В рамках акции состоится более 900 культурных событий: концерты, выставки, литературные чтения, перфомансы, краеведческие квесты, мастер-классы и кинопоказы.

Детские празднично-игровые программы начнут работать с 18 часов, культурно-образовательные программы для взрослых и молодёжи – с 20 часов.

Наиболее разнообразная программа «Ночи искусств» подготовлена в Кемерове, Новокузнецке, Анжеро-Судженске, Берёзовском, Ленинске-Кузнецком, Прокопьевске, Мариинском, Промышленновском, Беловском, Юргинском районах.

Областной фестиваль национальных культур и мероприятия Всероссийской акции «Ночь искусств» пройдут под единым лозунгом «Искусство объединяет».