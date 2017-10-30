Сегодня – День памяти жертв политических репрессий

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей. Политзаключенные объявили ее в знак протеста против политических репрессий в СССР.

Официально этот день был установлен постановлением Верховного Совета РСФСР в октябре 1991 года.

В этот день во многих регионах страны вспоминают миллионы людей, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы сталинского террора и после него. По официальным данным, только в 1937-1938 годах было арестовано более 1,5 миллиона человек, 1,3 миллиона осуждены внесудебными органами, около 700 тысяч — расстреляны. В сталинские годы 3,5 миллиона человек было репрессировано по национальному признаку. Общее число лиц, подвергшихся репрессиям по разным данным составляет 6,5-7 миллионов человек.

Вчера в Москве в десятый раз прошла акция «Возвращение имен», организованная «Мемориалом». В течение 12 часов каждый, кто пришел к Соловецкому камню, мог принять участие в «марафоне скорби» — прочитать вслух имена людей, расстрелянных в годы советского террора.

Акция памяти также прошла на Бутовском полигоне в Москве. Это — одно из мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий советской эпохи.

В Санкт-Петербурге митинг родственников репрессированных проходит у Соловецкого камня, установленного на Троицкой площади в 2002 году.

Сегодня же в Москве на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца откроют монумент жертвам политических репрессий "Стена скорби". Памятнк представляет собой барельеф, на котором изображены человеческие силуэты. В композицию входят скрижали, на которых высечено слово "Помни" на 22 языках. С тыльной стороны памятника установлены вертикальные камни, которые, по задумке автора, символизируют то, что "жить нужно, стоя, а не на коленях".

Площадь под монументом замостили камнями, присланными из 82 регионов страны — из мест, где были заключены репрессированные. Каждому из них присвоен номер, а рядом в списке указано какой регион соответствует номеру камня.

В Кузбассе в День памяти жертв политических репрессий прошли уроки памяти. В Кемерове активисты возложили цветы к мемориалу, установленному на месте бывшего расстрельного лагеря.

В настоящее время в Кемеровской области проживают около 30 тыс. граждан, подвергшихся политическим репрессиям.