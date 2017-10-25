Завод в Кузбассе не получит финансирование из-за санкций

Кемеровское АО «Азот» не получит финансирование по проекту расширения производства азотных удобрений от итальянской компани Tecnimont из-за санкций, сообщает «КоммерсантЪ».

Финансирование по проекту должно было проводться в соответствии с меморандумом с итальянской компанией Tecnimont, подписанным в июне 2016 года. Третьим участником меморандума выступила специализирующаяся на гражданском и промышленном строительстве компания Codest из итальянской строительной группы De Eccher Group.

Проект стоимостью €1,2 млрд предусматривал увеличение выпуска аммиачной селитры в 1,8 раза. Он предполагал строительство установки аммиака суточной мощностью 2 тыс. т, установки для получения раствора аммиачной селитры суточной мощностью 1,25 тыс. т, производство азотной кислоты — 1,2 тыс. т в сутки, пористой аммиачной селитры — 1 тыс. т в сутки.

По информации председателя совета директоров «Азота» Михаила Федяева, итальянская сторона «с учетом санкций не смогла напрямую профинансировать этот проект. «Она требует гарантий со стороны российского банка, а все главные российские банки тоже находятся под санкциями. Все пока зависло».

Однако он не исключил, что к проекту можно будет вернуться, когда снизятся банковские ставки.

В то же время АО «Азот» не намерен отказываться от планов расширения производства азотных удобрения. Предприятие намерено в течение пяти лет в 1,5 раза увеличить производство. Для этого рассматривается проект строительства установки «Аммиак-3» с комплектацией из отечественного оборудования.