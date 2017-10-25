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В трех районах Кузбасса восстановлено электроснабжение

Сегодня, 25 октября, в нескольких муниципальных образованиях Кузбасса — Топкинском, Гурьевском районах и в Новокузнецке — произошли отключения электроэнергии, сообщает ТАСС.

Предварительной причиной одного из отключений стало падение дерева на электропровода в связи с усилением ветра.

Специалисты оперативно приступили к устранению неисправностей на электросетях и ликвидировали повреждения..

На данный момент все абоненты подключены. Социально значимые объекты, объекты экономики и ЖКХ работают в штатном режиме. Для устранения аварии были задействованы 14 человек и три единицы техники.

Рубрики: Происшествия
Автор: Лариса Сергеева
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