В трех районах Кузбасса восстановлено электроснабжение

Сегодня, 25 октября, в нескольких муниципальных образованиях Кузбасса — Топкинском, Гурьевском районах и в Новокузнецке — произошли отключения электроэнергии, сообщает ТАСС.

Предварительной причиной одного из отключений стало падение дерева на электропровода в связи с усилением ветра.

Специалисты оперативно приступили к устранению неисправностей на электросетях и ликвидировали повреждения..

На данный момент все абоненты подключены. Социально значимые объекты, объекты экономики и ЖКХ работают в штатном режиме. Для устранения аварии были задействованы 14 человек и три единицы техники.