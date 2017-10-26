В Кузбассе открыто региональное отделение движения "Открытая Россия"

22 октября 2017 года в Кузбассе на основании протокола учредительной конференции было учреждено и открыто региональное отделение общественного движения "Открытая Россия".

«Открытая Россия» — общественное сетевое движение, созданное по инициативеМихаила Ходорковского. Участники движения считаютнеобходимым создание в России правового государства с честными выборами, регулярно сменяемой властью и соблюдением прав человека

В Кемеровской области создан Совет из семи представителей различных городов области, возглавил Совет Дмитрий Чуликов, заместителем председателя Совета избран Виктор Смирнов.