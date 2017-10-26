В России завели уголовное дело за стихи в поддержку Украины

Поэт Александр Бывшев был допрошен 19 октября по делу по обвинению в экстремизме за стихи в поддержку Украины. С него взята подписка о невыезде, сообщает «Хроника текущих событий».

Александру Бывшеву 45 лет, он живет в поселке Кромы Орловской области с престарелыми родителями. До августа 2014 года он работал учителем немецкого языка в средней школе, однако после публикации в местной газете «Заря» стихотворения «Украинским патриотам» его отстранили от работы, а бывшие коллеги и ученики выступили против него в суде.

Стихотворения «Украинским патриотам» и «Украинские повстанцы», в которых Бывшев осудил действия России по отношению к Украине и Крыму, признали экстремистскими, самого поэта внесли в федеральный список экстремистов и заблокировали банковские счета. Летом 2015 года Бывшев был осужден на 300 часов обязательных работ за эти стихотворения по статье 282 УК РФ «Разжигание ненависти или вражды» по отношению к группе лиц «русские».

Поэт полагает, что новые претензии следствия связаны с приближающимися президентскими выборами.

Новое дело было возбуждено в сентябре прошлого года. Признаки экстремизма следователи усмотрели в стихотворении «На независимость Украины». В январе 2017 года у Бывшева прошли обыски, у него изъяли компьютер и вызвали на допрос, однако после этого следственные действия прекратились.

По нформации «Хроники», все это время Александр Бывшев подвергается травле и давлению – в окнах его дома выбивали стекла, он получал сообщения с угрозами, в местном копировальном центре отказались отксерокопировать ему нужные документы, поскольку руководству посоветовали не связываться с Бывшевым.

Александр Бывшев полагает, что приговор по новому делу уже предрешен.