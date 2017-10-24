В Шерегеше не успевают смонтировать большую часть новых подъёмников

По информации портала kuzuk.ru, ситуация такова, что в Шерегеше некоторые операторы канатных дорог не успевают запустить новые подъемники к началу сезона.

Визуально больше всего работы в Секторе Е по подъёмнику на гору Утуя, где ещё не закончен фундамент нижней посадочной станции.

Также есть большие сомнения, что конца ноября строители успеют смонтировать новую подбрасывающую гондольную дорогу от парковки к выкату Сектора А, подъёмник принадлежат компании «Фанспорт». Здесь на двух из трёх посадочных станций, также продолжается заливка фундамента, но одновременно с этим идёт и монтаж металлических конструкций.

Не заметно активности по ремонту канатной дороги Скайвей (Рыжая), верхняя станция которой сгорела прошлой зимой. Она и по сей день выглядит так, будто пожар на ней был только вчера.

По всей вероятности, к началу сезона реализовать свои проекты в Шерегеше успеет только компания «Каскад». Оба новых подъёмника этого оператора уже сейчас имеют вполне законченный вид.

Завершаются работы по монтажу здания нижней станции четырёхместного кресельного подъёмника «Олимпия», а канатная дорога «Мустаг» (Комсомолка), внешне выглядит абсолютно готовой к запуску.