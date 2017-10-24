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В угольной компании «Заречная» в очередной раз сменился гендиректор

Совет директоров ООО «Угольная компания «Заречная»» досрочно прекратил полномочия гендиректора Павла Ерофеева по его собственному желанию, назначив на эту должность Александра Елькина, сообщает»Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу компании.

По информации издания, Ерофеев был назначен гендиректором УК «Заречная» 15 сентября. Ранее около месяца проработал в этой должности и Михаил Маврин. Перед ним с мая 2017 года компанию возглавлял Николай Чикалев, его предшественник Александр Бубнов проработал на этом посту чуть более трех месяцев и уволился по собственному желанию. Немногим больше продержались на посту гендиректора Владимир Добкин и Александр Иванов, назначенные в апреле и октябре 2016 года.

С июня 2017 года «УК «Заречная» и ее активы, в частности шахты «Заречная» и «Алексиевская», контролирует ТОО «Уголь Казахстана». Как сообщила прокуратура Кемеровской области, на 1 октября долги по зарплате перед 3,2 тыс. работниками ОАО «Шахта «Заречная» составляли 133,1 млн руб., перед 864 работниками ОАО «Шахта «Алексиевская» — 35,3 млн руб. На совокупную задолженность по двум предприятиям пришлось 72,6% всех долгов по зарплате в Кузбассе — 232 млн руб.

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился в Генпрокуратуру России с просьбой привлечь к ответственности виновных в невыплате зарплаты на предприятиях ООО «Угольная компания «Заречная»». Долг компании перед бюджетом и внебюджетными фондами составляет свыше 2,8 млрд руб и продолжает расти.

По словам Тулеева, «Новые собственники УК «Заречная» на контакт не идут, постоянно нарушают принятые на себя финансовые обязательства, в том числе по выплате зарплаты и обеспечению безопасных условий ведения горных работ, что ведет к усилению социальной напряженности в коллективах». Губернатор взял под личный контроль выдачу зарплаты работникам «Заречной».

УК «Заречная» является градообразующим предприятием города Полысаево. По данным администрации, численность работников составляет более 4,6 тыс. человек, 38% от общей численности трудоспособного населения Полысаево.

Госинспекции труда в Полысаево, 19 октября оштрафовала Павла Ерофеева на 20 тыс. руб. и УК «Заречная» на 50 тыс. руб. за задержку зарплаты и передала материалы для возбуждения уголовного дела о невыплате зарплаты следственным органам. В настояшее время в УК «Заречная» проводится доследственная проверка, в рамках которой следователи опрашивают сотрудников компании, изучают документы, назначают судебно-бухгалтерскую экспертизу, будут устанавливать наличие средств на счетах организации и возможности у руководства погасить долги перед работниками.

 

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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