В Кемерове прошел международный симпозиум «Углехимия и экология Кузбасса».

С 16 по 18 октября в Федеральном исследовательском центре угля и углехимии Сибирского отделения РАН проходил VI международный симпозиум «Углехимия и экология Кузбасса».

В симпозиуме приняли участие более 200 ведущих ученых, специалистов научно-исследовательских институтов, представителей вузов и промышленных предприятий из 22 городов России, Казахстана и Монголии.

Работа симпозиума была посвящена основным направлениям исследований в области углехимии и экологии, в том числе глубокой переработки угля, синтез ценной химической продукции, безопасности угледобычи и углепереработки, утилизации шахтного метана, а так же экологическим проблемам угледобывающих регонов.

Симпозиум проводился при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, компании MERCK, Торгово-Сервисного Центра «ХромоСиб» и получил высокую оценку участников и гостей Симпозиума. На протяжении всех дней осуществлялась он-лайн трансляция заседаний, благодаря чему заочные участники Симпозиума и все заинтересованные лица имели возможность слушать доклады в режиме реального времени.