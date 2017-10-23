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В Кузбассе прошла международная конференция по русскому языку

С 11 по 19 октября в Кемеровском государственном институте культуры прошла Международная научно-практическая конференция «Русский язык в межкультурной коммуникации: теория и практика».

Организатором конференции выступил Кемеровский государственный институт культуры при поддержке министерства культуры Российской Федерации и администрации Кемеровской области.

В работе конференции приняли участие более 100 ученых, преподавателей высших учебных заведений, аспирантов, магистрантов, студентов и обучающихся общеобразовательных школ из городов России: Москва, Новосибирск, Кемерово, Барнаул – и зарубежья: Чанчунь, Далянь (Китайская Народная Республика), Ниш (Сербия), Париж (Франция). 

В ходе конференции были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с укреплением позиций русского языка, стимулированием научных исследований в сфере культуры, филологии и межкультурной коммуникации, усовершенствованием механизма взаимодействия вузовской науки, распространением опыта в сфере организации научно-исследовательской работы студентов, повышением качества подготовки кадров для учреждений культуры Сибирского региона.

В рамках конференции были организованы тематические экспозиции, семинары, круглые столы, открытые лекции и мастер-классы ведущих специалистов сферы культуры и искусства, посвященные Году экологии в России.

На закрытии были подведены итоги Международной научно-практической конференции «Русский язык в межкультурной коммуникации: теория и практика», всем участникам конференции были вручены сертификаты.

Рубрики: Образование
Автор: Лариса Сергеева
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