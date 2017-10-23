Тепличное хозяйство «Калтанское» продано компании из Кемерова

Победителем торгов по продаже производственно-технологического комплекса тепличного хозяйства ООО "Калтанское" признано ООО "Агро Элит-Инвест" из Кемерова, сообщает Интерфакс-Сибирь со ссылкой на материалы сайта Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Победитель предложил цену в 151,1 млн рублей.

В состав лота входят: блок зимних теплиц площадью более 49 тыс. кв. метров; блок зимних ангарных теплиц площадью более 26 тыс. кв. метров; 5 земельных участков площадью от 1,7 тыс. до 71,8 тыс. кв. метров; нежилые здания площадью от 405 кв. метров до 7,6 тыс. кв. метров, в том числе, столовая, склады, а также здание, оборудованное системами отопления и вентиляции теплиц, автоматизированной системой управления микроклиматом, системой капельного полива и подкормки растений и другими системами. Также в состав лота включены здание лукохранилища, технологический комплекс по выращиванию салата, центральный склад и склад нефтепродуктов, ограждение, очистные сооружения, 71 единица оборудования.