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Мэр города Тайга покинул свой пост по собственному желанию

20 октября городской Совет народных депутатов Тайгинского городского округа принял отставку главы города Юрия Шелковникова по собственному желанию.

В соответствии с уставом городского округа до вступления в должность вновь избранного главы исполнять обязанности главы муниципального образования будет первый заместитель главы Елена Кокорчук.

Напомним, что Юрий Шелковников в настоящее время находится под следствием из-за сокрытия информации о загрязнении питьевой воды в городе.

По данным следственного комитета Кузбасса, в феврале Шелковникову предоставили информацию о повышенном содержании марганца в питьевой воде, подаваемой населению. Однако на пресс-конференции он заявил, что система фильтрования в городском водоснабжении справляется должным образом, и вода пригодна для употребления в пищевых целях.

В конечном итоге, июле в городе ввели режим ЧС, организовали ежесуточный лабораторный отбор проб воды. Для населения установили емкости с технической и питьевой водой. По графику подвозили воду тем, кто живет вдали от цистерн или не может до них добраться. Все социально значимые объекты обеспечили системами фильтрации. 

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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