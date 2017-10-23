В КемГИК прошло заседание Совета ректоров Кузбасса

19 октября в Кемеровском государственном институте культуры прошло заседание Совета ректоров вузов Кемеровской области, под председательством ректора КемГУ д.т.н., профессора А. Просекова.

Одной из основных тем встречи стало обсуждение проблем формирования духовно-нравственных ценностей на основе православной культуры в образовательных учреждениях высшего образования Кемеровской области. По данному вопросу выступили: митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх и ректор КемГИК д. филол. н., доцент А. Шунков.