В России возбуждено уголовное дело о разжигании ненависти в отношении атеистов

Следственный комитет РФ в Краснодаре возбудил уголовное дело о разжигании ненависти в отношении атеистов в отношении Максима Дроздова, которого подозревают в возбуждении ненависти к атеистам (ч.1 ст. 282 УК РФ), сообщает Росбалт.

По версии следствия, Дроздов в паблике «Патриотическое творчество» опубликовал стихотворение, в котором есть строка о том, что атеисты якобы хуже других людей, и в связи с этим автор обещает вернуть инквизицию.

По мнению СУ СК по Краснодарскому краю, это — «стихотворение экстремистского содержания». Согласно выводам лингвистического исследования, опубликованный текст «содержал высказывания, в которых негативно оценивается определенная группа лиц исходя из их отношения к религии, смысловое понимание которых призывает к враждебным действиям к данным лицам».

Как сообщает адвокат Дроздова Алексей Аванесян, «Впервые в РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в отношении поэта, якобы негативно оценившего социальную группу „атеисты“».

Согласно УК РФ, Дроздову грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.