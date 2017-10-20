В Кузбассе пройдет региональный фестиваль–конкурс «Арт Сибирь»

С 1 по 3 декабря Новокузнецке пройдет региональный фестиваль–конкурс «Арт Сибирь», который соберет самых певцов, танцоров и музыкантов Сибири.

Конкурс пройдет в номинациях: хореография, вокал, инструментальное исполнительство. Кроме того, появится специальная номинация "Первый дебют".

Просмотры претендетов будут проходить в культурном центре ЕВРАЗа и областном колледже искусств. В последний день, 3 декабря, в культурном центре ЕВРАЗа пройдёт гала-концерт с круглым столом и мастер-классами для преподавателей и участников»,

Все участники, педагоги и концертмейстеры будут награждены благодарственными письмами, дипломами. Дипломанты, лауреаты конкурса получат фирменные медали и кубки. Кроме того, в каждой из номинаций будет вручен Гран-При и ценный приз.

В состав жюри конкурса вошли известные деятели культуры и искусств РФ — хореографы, исполнители, профессиональные режиссеры, опытные педагоги, руководители творческих коллективов.