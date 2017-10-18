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Генпрокуратура РФ признала нежелательными на территории РФ 11 иностранных организаций

Генпрокуратура РФ признала нежелательными на территории РФ 11 иностранных организаций и готова продолжить эту работу, сообщает РИА Новости со ссылкой на  заявление замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму Генпрокуратуры Алексея Жафярова.

В число организаций, признанных нежелательными на территории РФ вошли Национальный фонд в поддержку демократии, Фонд Открытое общество, Американско-российский фонд по экономическому правовому развитию, Национальный демократический институт международных отношений, Международный республиканский институт и ряд других. Мы готовы продолжать работу в этом направлении», — сказал Жафяров на заседании СПЧ «Общественное участие в противодействии экстремизму и терроризму».

Напомним, иностранная или международная организация, которую признают нежелательной на территории России, не может создавать или открывать свои подразделения в РФ, а также должна закрыть действующие. Также «нежелательный» статус чреват запретом на распространение информационных материалов организации через СМИ или Интернет. Кроме того, такая организация не может вести в России различные программы или проекты. 

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
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