В России предлагают наказывать учителей за участие детей в протестных акциях

Вчера на заседании Совета по правам человека при президенте России, начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин предложил ввести ответственность для родителей и учителей ​подростков, которые принимают участие в несогласованных политических акциях, сообщает РБК.

«Мы должны задуматься о возможности внести поправки, изменения, с тем, чтобы привлекать к ответственности не только организаторов такого рода акций, но и родителей школьников, которые в них участвуют, и педагогов учебных заведений», — считает глава управления по противодействию экстремизму МВД.

​По словам Валиулина, «Важная проблема — участие молодежи в несогласованных уличных акциях. Процент молодых людей, участвующих в несанкционированных протестных мероприятиях, растет. Уменьшение среднего возраста участников таких акций настораживает».

Напомним, прошли протестные акции, организованные Фондом по борьбе с коррупцией Алексея Навального, в марте более чем в 100 городах России.

После массовых задержаний в Москве и Петербурге, во время которых в МВД оказались в том числе и несовершеннолетние подростки, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о том, что участие в протестных акциях подростков и несовершеннолетних детей нужно законодательно пресекать.

Между тем, директор лицея в Хабаровске решила выгнать ученика из-за его сотрудничества с местным штабом Навального. 15-летнего Тимура Валиуллина обвинили в том, что он якобы агитирует других учеников лицея. Глава учебного заведения — депутат Городской думы и член «Единой России», заявила родителям школьника, что их сын якобы замечен в оппозиционной деятельности. Директор угрожает заявить о деятельности ученика в ФСБ и называет его организатором штаба Навального в Хабаровске, а самого оппозиционера «продуктом спецслужб Соединенных Штатов Америки».

На просьбу родителей конкретизировать: чем именно занимался их сын – представить факты, листовки, свидетелей, директор не ответила.

Информацию об этом инциденте, а также аудиозапись, сделанную в кабинете директора, опубликовал хабаровский штаб Навального.