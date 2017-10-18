Погода
на 18 октября
4°C
Курс валют
на 17 октября
$ 57.36
67.47
Ваш город:
ГлавнаяНовостиНовости областиФедеральным госслужащим повысят оклады на 4%
Новости

Федеральным госслужащим повысят оклады на 4%

Министерство труда РФ предложило повысить размеры окладов федеральных госслужащих на 4% с 1 января 2018 года, сообщает Росбалт со ссылкой на информацию на портале проектов нормативных правовых актов.

«В соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен), подготовлен проект указа президента Российской Федерации о повышении окладов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих с 1 января 2018 года в 1,04 раза» — уточняется в сообщении.

По информации ведомства, в последний раз госслужащим повышали оклады в октябре 2013 года.

Рубрики: В России
Автор: Лариса Сергеева
Оценить новость:
Рейтинг новости - 0.00 /5 (0 оценок)
Поделиться:
Комментарии

Комментариев пока нет.

Комментировать:
Последние новости