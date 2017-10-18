Федеральным госслужащим повысят оклады на 4%

Министерство труда РФ предложило повысить размеры окладов федеральных госслужащих на 4% с 1 января 2018 года, сообщает Росбалт со ссылкой на информацию на портале проектов нормативных правовых актов.

«В соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен), подготовлен проект указа президента Российской Федерации о повышении окладов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих с 1 января 2018 года в 1,04 раза» — уточняется в сообщении.

По информации ведомства, в последний раз госслужащим повышали оклады в октябре 2013 года.