В Кузбассе открывается II Международная научная конференция «Инновационные технологии в экономике и бизнесе

Сегодня в Кузбассе на площадке Кемеровского института Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова открывается II Международная научная конференция «Инновационные технологии в экономике и бизнесе», которая продлится два дня.

Конференция организована при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, администрации Кемеровской области по инициативе Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, администрации города Кемерово, кемеровского областного отделения «Опоры России», АО «Кузбасский технопарк».

В конференции примут участие более 250 ученых, практиков, представителей бизнеса и органов власти из Киргизии, Узбекистана, Украины, Кемеровской области и других регионов России. Они представят современные подходы к комплексному исследованию актуальных проблем инновационного общества, применению новых технологий в экономике и бизнесе, развитию инновационных процессов, цифровой экономики РФ. Все это — ключевые факторы повышения конкурентоспособности страны и региона, улучшения качества жизни.