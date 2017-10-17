150 миллионов рублей направлено на развитие «Завода ТЕХНО» в Кузбассе

Корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ в 2017 году направила более 150 миллионов рублей на развитие «Завода ТЕХНО» в Юрге, из них 70 миллионов — на модернизацию оборудования, сообщает Авант-Партнер.

За счет этих средств были проведены работы по обновлению ключевых участков производства Установка дополнительного оборудования на участке по переработке отходов увеличила его производительность в 2 раза. Это повышает экологичность производства.

Прирост производства в текущем году составил 15% в сравнении с 2016 годом. Ожидаемый объем выпуска — более 1 миллиона кубометров каменной ваты.

Завод «ТЕХНО» в Кемеровской области Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ работает с 2008 года и обеспечивает материалами из каменной ваты большинство регионов Сибири. В 2017 году «Завод ТЕХНО» начал поставки утеплителя из каменной ваты в Монголию. Объем экспорта увеличился по сравнению с 2016 годом и составляет 3% от общего количества отгрузок.

В настоящее время завод выпускает 63 марки минераловатного утеплителя. Это экологически безопасное производство с собственными комплексами по переработке отходов, очистке воды и воздуха.