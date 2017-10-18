В Кузбассе разрабатывают стратегию социально-экономического развития

Кемеровский государственный университет стал разработчиком «Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года», сообщает Авант-Партнер.

Опорный вуз Кузбасса стал победителем открытого конкурса на «Выполнение научно-исследовательской работы по разработке документов стратегического планирования Кемеровской области» и в сентябре подписал контракт с администрацией Кузбасса. Стратегия должна быть разработана и принята до1 января 2019 года.

По словам заместителя губернатора по экономическому развитию Дениса Шамгунова, «организационную работу начали еще с прошлого года. Ведь новая стратегия – это будет абсолютно новый документ, так как изменилась и сама экономическая ситуация».

Напомним, в конце прошлого года был утверждён Закон Кемеровской области «О стратегическом планировании», актуализирован и продлен по срокам прогноз социально-экономического развития Кемеровской области на долгосрочный период. В настоящее время аналогичная работа проходит в отношении бюджетного прогноза на долгосрочный период. Данные прогнозы являются основой для разработки Стратегии.

В целях оперативного принятия решений была создана рабочая группа, в которую вошли как органы власти, так и представители высших учебных заведений, бизнеса, общественных организаций. Координирует работу областной департамент экономического развития.

Согласно техническому заданию работа по разработке Стратегии и плана мероприятий по ее реализации включает пять этапов: подготовка аналитического блока Стратегии, разработка блока целеполагания и блока «Целевой сценарий Стратегии», разработка блока «Ресурсное обеспечение реализации Стратегии» и формирование полного текста документа стратегического планирования Стратегии, разработка плана мероприятий, доработка Стратегии и плана мероприятий по итогам общественного обсуждения и результатов согласования с федеральными органами исполнительной власти.

На сегодняшний день разработчику направлены предложения от отраслевых департаментов для определения видения развития отраслей.

Разработкой стратегии непосредственно занимается Институт экономики и управления КемГУ. Кроме того, запланировано привлечение в качестве внешних экспертов специалистов из Московской школы управления Сколково, Высшей школы экономики, Института экономики РАН на различных этапах работы.

Срок окончания всех работ запланирован на начало ноября 2018 года. До конца 2018 года планируется утвердить Стратегию социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года Законом Кемеровской области.