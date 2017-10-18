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Россия намерена вложить $10 млн в развитие женского предпринимательства в слаборазвитых странах

По заявлению замминистра финансов России Сергея Сторчака, Россия за два года вложит $10 млн в фонд Всемирного банка по развитию женского предпринимательства, сообщает РИА «Новости».

Два платежа в размере $10 млн, будут внесены двумя платежами в течение двух лет. Проекты ориентированы на третьи страны.

По словам Сторчака, «Мы будем делать все возможное, чтобы они были и в наших соседних государствах, среднеазиатских, прежде всего».

Уточняется, что благодаря указанным взносам Россия войдет в управляющий комитет фонда и сможет влиять на принятие решений.

Рубрики: Экономика
Автор: Лариса Сергеева
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