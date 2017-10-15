Правительство предложило увеличить расходы на оборону и сократить на здравоохранение

Правительство предложило увеличить общие расходы на оборону в 2017 году на 179,6 млрд рублей — до 3,05 трлн рублей (3,3% ВВП), сообщает РБК со ссылкой на проект поправок в бюджет, внесенных в Госдуму.

Рост расходов приходится на закрытую часть. Расходы на все остальные направления, включая социальную политику, образование и здравоохранение, планируется сократить на 54 млрд рублей.

Как напоминает РБК, год назад, когда Минфин представлял трехлетнюю программу бюджетной консолидации, расходы по разделу «Национальная оборона» на 2017 год планировались на уровне 2,84 трлн рублей — на четверть ниже, чем в 2016-м. Но сначала летом правительство увеличило военный бюджет на 40 млрд рублей, а теперь предлагает добавить еще 180 млрд рублей.

Дополнительные ассигнования 2017 года по оборонному разделу почти на 100% сосредоточены в подразделе «Вооруженные силы», на них будет потрачено 2,3 трлн рублей по итогам года.

Последний раз оборонные траты федерального бюджета были ниже уровня в 3 трлн рублей в 2014 году. В 2015 году они выросли до 3,2 трлн рублей, а в прошлом году — до рекордных 3,78 трлн.

Наряду с разделом «Национальная оборона» наиболее заметно возрастают ассигнования на средства массовой информации (на 3 млрд рублей) и межбюджетные трансферты (на 37 млрд рублей).

Между тем, правительство РФ предлагает сократить расходы федерального бюджета по госпрограмме «Развитие здравоохранения» на 9,1 млрд рублей в 2017 году. Расходы по этой госпрограмме предлагается снизить с 263,9 млрд рублей до 254,8 млрд рублей.

Как следует из документов к законопроекту об изменениях в федеральном бюджете, внесенных в Госдуму Правительством России, больше всего (на 8,9 млрд рублей) предлагается уменьшить расходы по подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Согласно законопроекту о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, в 2018 году на здравоохранение будет направлено 460,3 млрд рублей, в 2019 году – 428,5 млрд рублей, а в 2020 году – 499,4 млрд рублей. Ожидается, что расходы региональных бюджетов на развитие здравоохранения составят 940,8 млрд рублей.

Кроме того, расходы на социальную политику предлагается сократить на 49,6 млрд рублей, образование — на 10,2 млрд рублей, охрану окружающей среды — на 3,1 млрд рублей, ЖКХ — на 9 млрд рублей. Общие расходы федерального бюджета в 2017 году, по оценке правительства, составят 17,007 трлн рублей, а дефицит бюджета — 2,5% ВВП.

Осенними поправками правительство увеличивает расходную часть бюджета на 125,7 млрд рублей. Основная часть этих средств распределяется по закрытым статьям федерального бюджета.