В Кузбассе проходят выставки-ярмарки

С 11 по 13 октября в Кемерове в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» проходят выставки-ярмарки «Сделано в Кузбассе, сделано качественно» и «Народные художественные промыслы Кузбасса».

Специализированные выставки организованы при поддержке администрации, Кемеровской област, администрации города Кемерово, Кузбасской ТПП, Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, Кемеровского областного центра народного творчества и досуга.

Основной целью мероприятий является презентация продукции пищевой и перерабатывающей промышленности Кузбасса.

В экспозиции представлены товары более 70 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей Кузбасса и Сибири, более 40 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности и 30 народных умельцев, а также представители дворцов творчества и клубных объединений. В работе выставок так же принимают участие предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской, Томской, Омской областей, Алтайского края.

В рамках деловой программы запланировано заседание Агропродовольственной гильдии Торгово-промышленной палаты на тему «Качество продовольственных товаров – залог здоровья нации». Специалисты Кемеровского института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова проведут игры и викторины «Разгадай Плехановку» и «Финансовая стратегия – экономим и тратим». Представители Губернаторского техникума народных промыслов организуют семинар «Творчество – это поиск и открытие личностных жизненных перспектив».

Кроме того, в программе выставки – конкурс на лучший экспонат «Золотая медаль» и др.

По словам организаторов, «Одной из особенностей сегодняшней ярмарки можно назвать возможность прямого контакта местных товаропроизводителей и торговых сетей".