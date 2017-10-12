Дефицит федерального бюджета РФ составляет 268,132 млрд рублей

По информации Казначейства РФ, дефицит федерального бюджета РФ за январь—сентябрь 2017 года составил 268,132 млрд рублей, сообщает Росбалт. При этом доходы бюджета за 9 месяцев с начала текущего года составили 10 трлн 970 млрд рублей, расходы — 11 трлн 238 млрд рублей.

Ранее Минфин РФ обнародовал данные, согласно которым дефицит федерального бюджета РФ за январь—август 2017 год составил 403,641 млрд рублей или 0,7% ВВП. По оценке министерства, за 8 месяцев с начала текущего года в бюджет РФ поступило 9 трлн 607,2 млрд рублей или 65,4% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год». Исполнение расходов составило 10 трлн 10,873 млрд рублей или 59,3% к уточненной росписи.

Объем ВВП РФ за январь—август достиг 57 трлн 599,7 млрд рублей.

За 2016 год дефицит бюджета РФ составил 2 трлн 967,298 млрд рублей или 3,5% ВВП.

Закон о бюджете на 2017 год сформирован исходя из предполагаемого дефицита бюджета в 3,2% ВВП при среднегодовой цене нефти $40 за баррель.