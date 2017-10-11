В Кузбассе возобновляются рейсы по маршруту Кемерово-Бангкок

Из кемеровского международного аэропорта им. А.А.Леонова будут возобновлены рейсы по маршруту Кемерово-Бангкок, которые прекращались на летний период, сообщает Авант-Партнер.

Полеты будет выполняться раз в тринадцать дней авиакомпания «AZUR.air».

Кроме того, «AZUR air» также продолжит выполнение рейсов в Камрань и Пхукет.

По информации издания, с ноября текущего года после двухгодичного перерыва из кемеровского аэропорта авиакомпания «RoyalFlight» открывает рейсы Кемерово-ГОА с частотой раз в одиннадцать дней, а с 25 октября эта же компания будет осуществлять полеты по маршруту Кемерово-Камрань и продолжит перевозку пассажиров рейсами Кемерово-Утапао (Паттайя), Кемерово-Пхукет с частотой раз в 12 дней.

Для выполнения рейсов будут использоваться воздушные суда BoeingВ757-200.

В зимнем сезоне 2017-2018 гг. сохранятся ежедневные авиарейсы из Кемерово в Москву, которые будут осуществлять авиакомпании «Аэрофлот», «Глобус» и «Уральские авиалинии».