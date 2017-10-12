В Кузбассе проходят обменные гастроли Хабаровского театра кукол

С 7 по 14 октября в Новокузнецком театре кукол «Сказ» проходят обменные гастроли Хабаровского театра кукол. Гастроли проходят врамках участия в межрегиональной части программы «Большие гастроли» при поддержке Министерства культуры РФ и Федерального центра поддержки гастрольной деятельности.

Хабаровский театр привез в Кузбасс три спектакля – «Колобок», «Поросята Карибского моря» и «Терёшечка».

«Терёшечка» – музыкальная сказка о смелом и ловком мальчике Терёшечке, который сумел победить старую Ведьму и защитить своих родителей. Режиссер-постановщик – Юрий Уткин.

Спектакль «Колобок» представляет очень необычных персонажей. Режиссер-постановщик Александр Гаврилов.

Спектакль «Поросята Карибского моря» создан по мотивам детских сказок. Режиссер-постановщик Константин Кучикин.

С 8 по 15 октября творческая группа Новокузнецкого театра кукол «Сказ» в рамках обменных гастролей отправится в Хабаровск со спектаклями «Конёк-горбунок», «Жила-была Лень…» и «Петрушка и царевна лягушка».