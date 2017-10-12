В Кузбассе возросло количество жалоб на работу врачей

По информации заместителя губернатора Кузбасса Валерия Цоя, в Кемеровской области количество жалоб от пациентов и коллективов больниц выросло роста на 42%.

Если за январь — сентябрь 2016 года их поступило более 4,5 тыс., то за аналогичный период 2017 — более 6,4 тысяч. Также произошло изменение и в структуре жалоб: если год назад первое место занимали вопросы лечения и оказание медпомощи (21% от общего количества), то в этом — жалобы на работу медорганизаций (26%). Кроме того, в 1,2 раза выросло число обращений на организацию работы скорой помощи и в два раза — на организацию управления в сфере здравоохранения.

В связи с этим, администрацию медучреждений обязали проводить встречи с больными, раз в три месяца дни организовывать дни открытых дверей, а также раз в квартал встречаться с сотрудниками медучреждений.

Для этого руководители медицинских организаций, их заместители и заведующие отделениями должны ежедневно по мере необходимости принимать пациентов и их родственников, а также пересмотреть график приема по личным вопросам сотрудников.

Кроме того, во всех медучреждениях установят ящики для обращений пациентов и сотрудников.

В тех учреждениях, где ситуация не улучшится, будут вводить экстренное внешнее управление, систему которого должен разработать департамент здравоохранения. Должна быть создана группа «специалистов, которые будут приезжать в такие медицинские организации, анализировать ситуацию и давать пошаговые инструкции к оздоровлению", -пояснил Валерий Цой.

При этом, по его словам, внешнее управление будет решать не только проблемы коллектива и пациентов, но заниматься улучшением финансового состояния больниц. Оплата работы этих специалистов будет осуществляться "за счет фонда оплаты труда административно-управленческого аппарата организации".

Помимо этого, в этом году будет проведена аттестация всех руководителей и всего административно-управленческого аппарата медучреждений.