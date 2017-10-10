В штабе Навального в Кемерове прошел очередной обыск

Сегодня днем в Кузбассе в кемеровском штабе Алексея Навального прошел очередной обыск.

По словам руководителя штаба Ксении Пахомовой, сегодня из Томска были получены агитационные газеты. Сразу после этого в штаб пришла полиция — 5 человек: два в штатском, два в форме, один из центра «Э» и заявили: «Нам поступил звонок, что у вас в штабе хранится экстремистский материал».

Напомним, в июле в штабе уже проводился обыск, во время которого были изъяты все агитационные листовки и газеты. Основание послужила все та же проверка на экстремизм. Все материалы, по словам Ксении Пахомовой, вернули лишь полторы недели назад.

На вопрос почему изымаются газеты, ведь эксперты не нашли экстремизма в представленных материалах, проводившие обыск ответили: «Проверим еще раз».

Во время обыска было изъято 4 тысячи агитационных газет.

По словам сотрудников штаба, полицейские провели обыск с многочисленными нарушениями закона: не пригласили понятых, ответив: «Если вам нужно, ищите сами». Кроме того, не хотели предъявлять удостоверения, не разрешили сделать копии протокола. Были изъяты абсолютно все газеты, хотя могли взять по одной копии из пачки для экспертизы.

Все действия сотрудников полиции будут обжалованы в установленном порядке.