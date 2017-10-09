В Кузбассе реализуют проект переработки кедровых орехов стоимостью 20 млн рублей

Министерство образования и науки РФ подвело итоги конкурсного отбора в рамках Федеральной целевой программы на выполнение прикладных научных исследований и экспериментальных разработок «Функциональные пищевые продукты для людей с особыми потребностями в пищевых веществах и энергии».

В число победителей конкурса вошел «Кемеровский технологический институт пищевой промышленности» с проектом «Разработка технологии получения функциональных продуктов питания на основе биологически активных веществ, выделенных из семян сибирской кедровой сосны, для людей с повышенной физической активностью».

Проект будет реализован в течение двух лет. Сумма финансирования составляет 20,3 млн. рублей. Промышленным партнером КемТИПП является «Кемеровская фармацевтическая фабрика».

Целью проекта является разработка новых функциональных продуктов питания на основе биологически активных веществ, выделенных из семян сибирской кедровой сосны.