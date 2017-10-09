Два вуза в Кузбассе объединяют

Министр образования Ольга Васильева подписала приказ о реорганизации КемГУ и КемТИППа, путем присоединения института пищевой промышленности к университету в качестве структурного подразделения.

Объединение коллективов двух ведущих вузов Кузбасса произошло по инициативе ученых советов КемГУ и КемТИППа. По их мнению, это позволит сформировать команду профессионалов, способных решать задачи любого уровня сложности. Слоганом объединённого вуза выбрана фраза «Объединяем знания и людей».

Процедура слияния двух вузов займет полгода.

По словам ректора Кемеровского госуниверситета Алексея Просекова, статус опорного вуза Кузбасса позволит улучшить качество образования за счет привлечения дополнительных федеральных ресурсов сохранить коллективы и откроет новые большие возможности.