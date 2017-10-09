Штрафы «за «Платон» увеличатся в 4 раза. Тарифы тоже возрастут

Правительство РФ одобрило проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, в соответствии с которым размер штрафов за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам без внесения оплаты через систему «Платон» должен быть увеличен в четыре раза, сообщает «Росбалт» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте правительства.

Цель законопроекта — повысить ответственность водителей и собственников транспортных средств за соблюдение законодательства о движении по автомобильным дорогам тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств, законодательства о внесении платы.

«Законопроектом предлагается увеличить до шести месяцев срок давности для привлечения к административной ответственности нарушителей законодательства о движении тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств, а также увеличить административный штраф за нарушение законодательства о взимании платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, с 5 тыс. рублей до 20 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.

Ранее глава Минтранса РФ Максим Соколов не исключил, что тариф системы «Платон» в 2018 году может быть проиндексирован на уровень инфляции.

«Мы готовим такие предложения (по скидкам разным категориям грузов и перевозчиков в тарифе „Платон“ — „Росбалт“), хотя практически увеличения тарифа не произошло. Но, конечно, к следующему году, когда будут формироваться предложения по индексации тарифа, мы подготовим, естественно, предложения по возможным скидкам для тех перевозчиков, чьи пробеги составляют большую величину», — уточнил чиновник.